Die Kulturfabrik in Apolda steht vor dem Aus. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird die Stadt als Eigentümerin den Mietvertrag nicht verlängern. Nach zehn Jahren läuft der Vertrag Ende Oktober aus. Man könne der Fabrik keine langfristige Perspektive mehr bieten, sagte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos). Das aber sei etwas, was der Verein Kulturfabrik dringend brauche, so die Vorsitzende Philine Görnandt.