In einigen Teilen Deutschlands konnten laut dem Berliner Planetarium am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte in der Nacht zu Montag Polarlichter beobachtet werden. Auch in Thüringen kam es zur Sichtung des hierzulande seltenen Naturphänomens. So zeigen Fotos aus Blankenhain (Weimarer Land) rötliches Schimmern am Nachthimmel.