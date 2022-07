Eugenie hatte es in der Schule auch schwer: "Als ich Mitte der 50er-Jahre in Prag in die Schule kam, merkte ich, dass ich es nicht schaffte, den Stift in der rechten Hand so zu halten, dass ich damit auf dem Papier die von der Lehrerin erwarteten Kreise zeichnen konnte. Sie schlug mich mit einem langen dünnen Stock auf die Finger. Ich weiß bis heute nicht, ob sie es nur wegen der 'hässlichen Hand' tat oder ob es primär mein Name war, der sie so ärgerlich machte." Studieren durften Eugenie und ihre Geschwister dann übrigens auch nicht.