Auf der A4 zwischen Weimar und Mellingen sind in der Nacht zu Montag mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Anhänger-Gespann außer Kontrolle geraten, das mit einem Rennsportwagen beladen war. Der Anhänger kippte um und wurde vom Transporter abgerissen; dieser geriet in die Leitplanke.