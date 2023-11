Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Untreue-Affäre Gastwirt fordert Richtigstellung: Neue Vorwürfe gegen Mike Mohring

01. November 2023, 19:01 Uhr

Versehentlich soll die Rechnung seiner Geburtstagsfeier nicht an ihn, sondern an seinen CDU-Kreisverband verschickt worden sein - so behauptet es Mike Mohring. Verantwortlich dafür soll in Mohrings Version die Gaststätte gewesen sein. Der Gastwirt sagt nun: stimmt nicht - und will juristisch gegen den Politiker vorgehen.