Weimarer Land Mohring will CDU-Kreisvorsitz aufgeben

Der CDU-Kreisvorsitzende im Weimarer Land, Mike Mohring, wird seinen Posten abgeben. Mohring erklärte am Montag, der Kreisvorstand habe sich gemeinsam darauf verständigt, dass er bei der Vorstandswahl am 4. November vorübergehend nicht als Kreisvorsitzender antrete. Der Vorstand unterstütze die Bewerbung von Landrätin Christiane Schmidt-Rose als neue Kreisvorsitzende.

Der CDU-Kreisvorstand hatte am Samstag für einen Wechsel an der Spitze des Kreisverbandes plädiert. Man brauche einen Neuanfang, hieß es in einer Erklärung. Mohring war vor kurzem wegen einer Geburtstagsparty für ihn in die Kritik geraten. Die Rechnungen dafür waren zunächst aus der Parteikasse bezahlt worden, Mohring hat sie inzwischen erstattet. Die Bezahlung durch die CDU sei nicht auf seinen Wunsch geschehen, betont er.