Am 14. und 15. Dezember treffen sich die Delegierten zum AfD-Parteitag in Arnstadt. Sie wählen dort einen neuen Landesvorstand und die Listenbewerber für die anstehende Bundestagswahl.

Nach der Wahl der Landesliste will die Thüringer AfD auch ihren Vorstand neu wählen will. Dabei treten Björn Höcke und Stefan Möller wieder als Landessprecher an. Gegenkandidaturen sind nicht bekannt. Sie seien aber bei der AfD nie völlig auszuschließen, so Parteisprecher Torben Braga. Neu zu vergeben ist außerdem der Posten eines Generalsekretärs.