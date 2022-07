Zu schnell auf ihrem E-Bike unterwegs war eine Rentnerin in Arnstadt. Polizisten stoppten die 72-Jährige am Samstagnachmittag mit Tempo 40 - bergauf in Richtung Marlishausen.

Mit Tempo 40 den Berg hoch - die Polizei stoppte die Rentnerin (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO / imagebroker