Der Vorverkauf für das Seniorenticket im Ilm-Kreis ist nach Angaben des Landratsamtes gut angelaufen. Aktuell seien bereits 650 Tickets an Seniorinnen und Senioren verkauft worden.

Das Ticket gilt ab 1. Juli bundesweit in Bussen und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und ist eine vergünstigte Variante des Deutschlandtickets . 18 Euro pro Monat sparen Rentnerinnen und Rentner beim Kauf eines Seniorentickets. Statt 49 Euro - der normale Preis des Deutschlandtickets - zahlen sie nur 31 Euro. Die restlichen Kosten trägt der Kreis.

Die hohen Verkaufszahlen würden die große Nachfrage des Angebots bestätigen, heißt es aus dem Landratsamt in Arnstadt. In diesem Jahr sind knapp 110.000 Euro für das Ticket im Kreishaushalt veranschlagt. Am Ende des Jahres wird Bilanz gezogen. Dann entscheidet sich, ob das Ticket weitergeführt wird oder nicht. Zwar sei die Stückzahl derzeit nur auf 1.000 ausgelegt, doch es könne nachgelegt werden.