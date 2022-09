Schipanski war von 1999 bis 2004 Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Thüringen. Von 2004 bis 2009 war sie Präsidentin des Thüringer Landtags. Bis 2006 war sie Mitglied des CDU-Präsidiums und gehörte seitdem dem Bundesvorstand der Partei an.



Im Jahr 1996 führte sie als erste Frau den Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland an. 1999 kandidierte sie als damals noch parteilose Wissenschaftlerin für das Amt der Bundespräsidentin. Schipanski unterlag dem späteren Bundespräsidenten Johannes Rau (SPD).



Außerdem war sie über viele Jahre im Verwaltungsrat des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Zudem war sie Mitglied der Leopoldina und engagierte sich ehrenamtlich etwa als Präsidentin der Deutschen Krebshilfe.



Schipanski wurde 1943 in Sättelstädt im thüringischen Wartburgkreis geboren. 1990 wurde sie an der damaligen Technischen Hochschule Ilmenau zur Professorin für Festkörperelektronik berufen. Sie war verheiratet und Mutter dreier Kinder. Zuletzt lebte Schipanski in Ilmenau. Sie wurde 79 Jahre alt.