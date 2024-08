Das in Erfurt bei den Domstufen-Festspielen aufgeführte Stück "Anatevka" hatte 1964 Premiere am Broadway.

Erzählt wird die Geschichte einer jüdischen Gemeinde in einem Dorf auf dem Gebiet der heutigen Ukraine.

Beeindruckend sind bei der Inszenierung vor allem das Bühnenbild und die Musik mit Ohrwürmern wie "Wenn ich einmal reich wär".

Letztes Jahr war die Bilanz der Erfurter Domstufen-Festspiele eher durchwachsen. Im Gegensatz zu den Vorjahren war mit "Fausts Verdammnis" von Hector Berlioz keine der Vorstellungen ausverkauft. Das Werk taugte offenbar nicht als Open-Air-Spektakel – zu unbekannt, zu sperrig. In diesem Jahr ist das Erfurter Theater auf Nummer sicher gegangen und zeigt den Kassenschlager "Anatevka".

Familienstück und gleichzeitig hochpolitisch

Die Vorlage zu dem beliebten Musical stammt vom jiddischsprachigen Schriftsteller Scholem Alejchem. Dialoge und Musik haben Joseph Stein und Jerry Bock beigesteuert. Uraufgeführt wurde "Anatevka" 1964 am New Yorker Broadway.

Bildrechte: Theater Erfurt, Foto: Lutz Edelhoff

Schon damals kam das Stück sehr gut bei Kritik und Zuschauern an. Bis heute ist es auch in Europa unzählige Mal gespielt worden. Der Reiz liegt auch in der Vielschichtigkeit. Zum einen ist "Anatevka" ein Familienstück und liefert ganze universelle Anknüpfungspunkte. Zum anderen ist es ein hochpolitischer Stoff.

Traditionelle und moderne Lebensentwürfe im Konflikt

Die Handlung spielt 1905 in einem kleinen Ort mit dem Namen "Anatevka", der in der heutigen Ukraine liegt. Dort gibt es eine jüdische Gemeinde, zu der auch die Hauptfigur Tevje, der Milchmann, gehört. Er ist Vater von fünf Töchtern.

Bildrechte: Theater Erfurt, Foto: Lutz Edelhoff

Die Familie ist arm, deshalb hat Tevje großes Interesse daran, gute Partien für seine Töchter zu finden. Während Tevje unheimlich traditionsbewusst ist, sind seine Töchter schon progressiver. Sie wollen nicht aus Tradition heiraten – sondern aus Liebe.

Der Fiedler auf dem Dach als Metapher

Im Original heißt Anatevka "Fiddler on the Roof", also "Der Geiger auf dem Dach". Und dieser Geiger taucht auch regelmäßig im Stück auf, spielt immer wieder die gleiche Melodie.

Protagonist Tevje erklärt dem Publikum direkt in der ersten Szene, was es damit auf sich hat. Auch wenn es verrückt klinge, so Tevje, seien die Jüdinnen und Juden in "Anatevka" alle Geiger auf dem Dach. Jeder versuche eine einschmeichelnde Melodie zu spielen, ohne sich dabei das Genick zu brechen.

Bildrechte: Theater Erfurt, Foto: Lutz Edelhoff