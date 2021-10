Als Deslin Ende September mittags auf dem Weg zur Arbeit ist, kommt in der Erfurter Marktstraße eine Frau auf sie zu und beschimpft sie. "Sie hat gesagt, ich soll mich aus Deutschland verpissen, dabei das N-Wort benutzt und mich als Vieh bezeichnet", erzählt Deslin im Gespräch mit MDR THÜRINGEN. Als sie die Frau fragt, was das solle, sei diese auf sie zugekommen, habe mehrmals mit der Sporttasche ausgeholt und irgendwann Deslin getroffen, obwohl sie mehrmals zurückweicht.

Wenn ich jedes Mal etwas posten würde, wenn mir was passiert oder ich was mitbekomme, dann würde es in meinem Profil nur noch um Rassismus gehen.

Auf ihrem Instagram-Kanal postet Deslin an diesem Tag einen Text, in dem sie von dem Angriff erzählt. Es ist das erste Mal, dass sie eine rassistische Erfahrung dort veröffentlicht. "Wenn ich jedes Mal etwas posten würde, wenn mir was passiert oder ich was mitbekomme, dann würde es in meinem Profil nur noch um Rassismus gehen. Dann könnte ich darüber Bücher schreiben und ich bin erst 22 Jahre alt."