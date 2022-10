Donnerstagabend in Azmannsdorf, einem Ortsteil von Erfurt. Sobald man sich dem Sportplatz nähert, hört man die Klopf- und Bohrgeräusche, die aus dem Inneren des ehemaligen Sportlerheims dringen. Ein kleines, unscheinbares Häuschen, dem gerade neues Leben und eine neue Bedeutung eingehaucht wird - oder besser: eingehämmert. Vor dem Gebäude wartet Jens Bose, Ortsteilbürgermeister und ebenfalls Feuerwehrmann in Azmannsdorf. Dass er und seine Kameraden jetzt das Sportlerheim umbauen können, war ein langer Weg.

"Aber am Ende haben wir das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Es ist ideal. Wir sind happy damit", sagt Bose und lächelt, als er auf das Gebäude schaut. Im Dezember 2021 waren 16 von 18 Feuerwehrleuten aus der Freiwilligen Feuerwehr in Azmannsdorf ausgetreten. Der Grund: das kleine, kaputte Feuerwehrhaus im Ort. Nicht mehr als eine Garage, in die gerade so das Einsatzfahrzeug passte, in der sich aber die Kameraden im Einsatzfall auch umziehen mussten.