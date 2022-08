Im Fall der abgesägten Bäume im Erfurter Norden hat die Polizei einen 20-jährigen Verdächtigen ermittelt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, handelt es sich um einen Erfurter. Er soll in der Nacht zu Samstag mit Axt und Säge in der Gera-Aue 17 Jungbäume zerstört haben. Laut Gartenamt sind die sechs Jahre alten Birken nicht mehr zu retten.

17 Bäume fielen dem "Baumfrevler" in der Gera-Aue zum Opfer. Bildrechte: Polizeiinspektion Erfurt

Bäume an Gera-Aue abgesägt: Zeugen beobachten Jugendliche

Zeugen hatten den Mann beim Sägen gesehen und die Polizei alarmiert. Eine Zeugin will nach Informationen der "Thüringer Allgemeinen" außerdem gehört haben, wie sich eine Gruppe Jugendlicher an einer Tankstelle in der Demminer Straße unterhalten habe und dabei "Wir gehen Bäume rummachen" gerufen wurde.

Da sich die Gruppe Jugendlicher zwischen 16 und 20 Jahren lautstark mit ihren Namen angeredet hatte, konnte die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter schon einen Tag nach dem Baumfrevel dingfest machen. Auch Videos aus der Tankstelle seien ausgewertet worden.

Schaden bei rund 40.000 Euro

Nach ersten Schätzungen geht das Garten-und Friedhofsamt von einem Schaden von mindestens 40.000 Euro aus. Die Bäume waren erst im Zuge der Neugestaltung der Gera-Aue für die Bundesgartenschau 2021 gepflanzt worden. Die Bäume sind unwiederbringlich zerstört. Sie waren erst im vergangenen Jahr gepflanzt worden. Bildrechte: Polizeiinspektion Erfurt

Bäume sollen nachgepflanzt werden