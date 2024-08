Die Züge werden zum Teil umgeleitet, halten nicht überall wie vorgesehen oder fallen ganz aus. Das betraf am Freitag auch die neuen Regional-Express-Züge zwischen Erfurt und Nürnberg , die die ICE-Trasse durch den Thüringer Wald nutzen. Am Sonnabend gab es dort laut Bahn keine Einschränkungen mehr. Jedoch kommt es bereits ab Dienstag, dem 13. August, bis zum 28. August erneut zu Zugausfällen wegen Bauarbeiten auf der Strecke.

"Die Kollegen setzen alle Hebel in Bewegung, um die Störung so schnell wie möglich zu beheben", sagte die Bahnsprecherin. Die genaue Ursache für die Störung blieb am Freitag zunächst unklar. Durch die Probleme waren Signale entlang der Strecke beeinträchtigt. Betroffen waren im Fernverkehr ICEs auf der Strecke München-Berlin via Erfurt-Halle beziehungsweise Erfurt-Leipzig-Bitterfeld sowie Intercity-Züge auf der Route Karlsruhe-Leipzig, die in Nürnberg starteten und endeten.