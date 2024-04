Im vergangenen Jahr hat der Flughafen deshalb selbst einen kleinen Vergleich gemacht. "Wir setzen uns auch hin und gucken", erzählt er. So habe ein kleiner Test zwischen Erfurt, Nürnberg, Leipzig und Kassel im vergangenen Jahr gezeigt, dass an einem beliebigen Tag Ende Mai Erfurt am günstigsten war, in der Ferienzeit an einem anderen Tag aber am teuersten.