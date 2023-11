Amtsinhaber Andreas Bausewein soll zum vierten Mal für die SPD bei der Erfurter Oberbürgermeisterwahl 2024 antreten. Das haben die Delegierten des Kreisparteitages am Samstag mit fast 100-prozentiger Zustimmung beschlossen. Bausewein sagte laut Kreisverband danach: "Ich stehe für Verlässlichkeit und ich bin das Bollwerk gegen die AfD." Als Aufgaben nannte er den Angaben nach die Sanierung von Schulen, den Ausbau des Straßenbahnnetzes sowie mehr Wohnungsbau.

Der 50-Jährige gebürtige Erfurter ist seit 2006 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Von 2014 bis 2017 war er Landesvorsitzender der Thüringer Sozialdemokraten. In Thüringen stehen im kommenden Jahr am 26. Mai die Kommunalwahlen an.