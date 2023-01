Betrüger haben mit der sogenannten CEO-Fraud-Masche einer Firma in Erfurt zwei Millionen Euro gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich ein bislang unbekannter Mann seit Mitte Dezember mehrfach bei einem Mitarbeiter des Unternehmens gemeldet und sich als dessen Geschäftsführer ausgegeben. Der oder die Betrüger hätten den Mitarbeiter getäuscht und dazu gebracht, mehrere Geldüberweisungen auf ausländische Konten vorzunehmen.

Mehrere Thüringer Unternehmen fielen in den vergangenen Jahren auf den Betrug herein.

Laut Polizei gehen die Täter in solchen Fällen raffiniert vor . In der Regel würden die ausgesuchten Firmen gründlich ausgeforscht und insbesondere Beschäftigte aus der Buchhaltung oder des Rechnungswesens angesprochen, die zu Geldüberweisungen berechtigt sind. Diese würden dann beispielsweise unter dem Vorwand bevorstehender Unternehmensübernahmen zu Überweisungen aufgefordert.

In den vergangenen Jahren waren mehrere Unternehmen in Thüringen Opfer dieser Betrugsmasche geworden. So hatte sich im Jahr 2017 eine unbekannte Frau bei einer Firma im Kreis Sömmerda gemeldet und sich als Bevollmächtigte für eine Firmenübernahme ausgegeben. Nach mehreren Telefonaten und E-Mail-Austausch überwies ein Mitarbeiter des Unternehmens dann knapp eine Million Euro auf ein fremdes Konto.