Am ehemaligen Schlachthof in Erfurt ist am Mittwochnachmittag erneut ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei gibt es keine Verletzten. Wegen des starken Rauchs sollen Anwohner Fenster und Türen jedoch geschlossen halten. Bis zum Abend war die Feuerwehr vor Ort.