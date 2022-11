Sobald man den Kesselsaal in der Zentralheize in Erfurt betritt, springt einem der blaue Schriftzug auf der Leinwand regelrecht an: "Buga 2026 - die Bedeutung für Erfurt". Wie diese Veranstaltung ausgerichtet ist, ist von Anfang an klar - die Veranstalter wollen die Zuhörer überzeugen, dass eine weitere Bundesgartenschau eine gute Idee für die Stadt wäre.