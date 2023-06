Ein Holzrahmen mit Sieb, ein paar Lappen und ein großer Behälter mit einer matschigen Pampe: Mehr braucht man nicht, um Papier herzustellen. Die angehenden Sozialassistenten vom Berufsbildungszentrum Weimar konnten das schon ausprobieren: Das Sieb wird in die "Pampe" aus Wasser und aufgelösten Papierschnipseln getunkt und dann auf einem Tuch umgekippt.

Die meisten Schülerinnen und Schüler aus dem Berufsbildungszentrum Weimar haben sich zum ersten Mal am Papierschöpfen versucht. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Ein paar hundert Meter weiter steht "Julchens Kochmobil". Auf der Wiese rechts hinter dem Eingang zum Egapark. Hier ist Kerstin Ullrich schon mit den Kindern vom Kindergarten Villa Sonnenschein aus Molschleben im Landkreis Gotha zugange. Im Kurs "Nudelmacher" lernen sie, wie sie Nudeln und ein Kräuterpesto selbst herstellen. "Spaghetti!", rufen die Kinder auf die Frage, welche Nudeln sie am liebsten essen. Heute gibt es etwas Ähnliches: Die etwas breiteren Tagliatelle. Die Kinder kneten den Teig, walzen ihn mit der Nudelmaschine platt und drehen ihn anschließend nochmal durch das Gerät, um die langen Nudelstreifen zu schneiden.

Weiß jemand, was das hier ist?

Während die frischen Nudeln kurz trocknen, bevor sie ins kochende Wasser wandern, packt Kerstin Ullrich die Kräuter für das Pesto aus. "Weiß jemand, was das hier ist?", fragt sie und hält einen großen Kräuterbund hoch. Nach etwas Überlegungszeit ruft ein Mädchen: "Sieht fast aus wie Petersilie!". Ullrich antwortet: "Und soll ich dir was sagen? Es ist auch Petersilie." Petersilie und Basilikum schneiden die Kinder klein, dann packen sie die Kräuter zusammen mit Sonnenblumenkernen, Salz, Reibekäse und Olivenöl in den Mixer. Fertig ist das Pesto.