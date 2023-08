Ein kurioser Fall beschäftigt gerade die Polizei in Erfurt. Die Beamten ermitteln zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Johannesplatz. Zwei mutmaßliche Einbrecher haben am Wochenende in Erfurt ihrem Opfer geholfen. Den Angaben zufolge waren am Samstagabend zwei Männer in das Haus eingestiegen. Sie klingelten an einer Wohnungstür. Da niemand reagierte, brachen sie die Tür auf.