Bildrechte: dpa

Diebstahl Einbruchserie in Erfurt: Mehr als 20 Fälle allein im Süden

Hauptinhalt

26. November 2023, 18:48 Uhr

In Thüringen ist die Zahl der Einbrüche in Wohnungen zuletzt rückläufig gewesen. So verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Doch nun berichtet die Polizei von einer Einbruchserie in Erfurt.