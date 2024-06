Um dem Kinderfilm mehr Aufmerksamkeit zu schenken, findet alle fünf Jahre das Kids Regio Forum in Erfurt statt. Dort wollen sich über 60 Expertinnen und Experten aus ganz Europa austauschen, um Kinderfilm in Europa zu stärken. Das Motto des diesjährigen Branchentreffens lautet "Building Bridges". Das stehe für den Wunsch, "Brücken zwischen den verschiedenen politischen Ebenen und Akteur:innen zu bauen", heißt es in einer Mitteilung.

Neben Elisabeth Wenk setzt sich auch Anne Schultka für die Kinderfilmkultur in Thüringen ein. Sie arbeitet als Projektmanagerin beim Kids Regio Forum und ist im Vorstand des "Fördervereins Deutscher Kinderfilm", der sich für die Belange der Kinderfilmbranche in Deutschland einsetzt. Beide Frauen kritisieren im Gespräch mit MDR KULTUR die Pläne der Bundesregierung für die Novellierung des Filmförderungsgesetzes in Deutschland. Der Entwurf ist im März 2024 veröffentlicht worden.

Wie die Filmförderung ab Januar 2025 in Deutschland gestaltet ist, strahlt auch auf Europa aus, so die Einschätzung von Festivalleiterin Elisabeth Wenk. "Wenn die es in Deutschland nicht hinkriegen oder das, was positiv gelaufen ist, jetzt ein bisschen zurückgebaut wird, wie soll das dann vielleicht in der Slowakei funktionieren, wo wir noch gar keine Kinderfilmförderung haben?", so Wenk weiter. Umso wichtiger sei es, sich beim Kids Regio Forum in Erfurt auf europäischer Ebene über die Zukunft des Kinderfilms auszutauschen.