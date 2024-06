In Zeiten von Rechtsruck ist kulturelle Bildung in Orten abseits der Metropolen besonders wichtig, findet Elisabeth Wenk, Leiterin des Kindermedienfestivals "Goldener Spatz".

Das Thema Krieg beschäftigt laut Wenk die Kinder in diesem Jahr verstärkt.

Die Festivalleiterin sorgt sich um die Zukunft der Filmförderung im Bereich der Kinder- und Jugendfilme.

Jedes Kind verdiene Zugang zu kultureller Bildung, sagte Elisabeth Wenk, Leiterin des Kindermedienfestivals "Goldener Spatz" MDR KULTUR. Kultur könne nicht nur in Metropolen stattfinden. In Anbetracht von Rechtsruck und wirtschaftlichen Veränderungen sei es wichtig, präsent zu sein. "Gerade dann muss man eigentlich präsent sein in den Orten, in denen sonst vielleicht nicht so viel passiert", argumentierte Wenk. Die Festivalleiterin äußerte dies vor dem Hintergrund einer starken AfD im Geraer Stadtrat.

Ich bin der Auffassung, dass jedes Kind Zugang zu kultureller Bildung verdient. Elisabeth Wenk

Das Festival startet am Sonntag in Gera. Wenk hatte im vergangenen Jahr bereits die kommissarische Festivalleitung inne und leitet die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals offiziell. Das Festival ist dafür bekannt, Kinder stark mit einzubeziehen. Jedes Jahr gibt es eine Kinderjury. Vorab werden Kinder nach den Themen befragt, die sie besonders beschäftigen.

Bildrechte: Alem Kolbus

Krieg, Klimakrise und Alltagssorgen beschäftigen die Kinder von heute

Wenk betonte, dass in diesem Jahr auffällig oft das Thema Krieg als für die Kinder bedeutsames Thema genannt wurde – "sowohl der Krieg in der Ukraine als auch der Krieg in Israel und Palästina." Krieg sei "sehr präsent" bei den Kindern und Jugendlichen.

Außerdem seien Sexualität, sexuelle Orientierung und Klimakrise große Themen für die Kinder. Dazu kämen alltägliche Sorgen, wie der Wegzug der besten Freundin, ein Schulwechsel oder der Tod der Oma. "Es ist ein sehr diverses Bild von dem, was Kinder gerade beschäftigt", schlussfolgert die Festivalleiterin.

Filmförderung für Kinderfilme gefährdet

Festivalleiterin Elisabeth Wenk selbst sorgt sich momentan auch um die Zukunft des Kinderfilms. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat Einblicke in ihre Pläne für eine Novellierung der Filmförderung gegeben. Darin scheint der Kinder- und Jugendfilm an Relevanz zu verlieren. In einigen Gremien sei beispielsweise niemand mehr aus der Kinderfilmbranche vertreten, erzählt Wenk.

Ohnehin sei der Kinderfilm schon bis jetzt geringer gefördert, man erhalte weniger künstlerische Anerkennung. "Wenn die Fördermöglichkeiten für Kinderfilm schwächer werden, werden sich natürlich auch weniger Leute dafür interessieren in diesem Feld zu arbeiten", warnt Wenk.

Sie geht davon aus, dass sich dies dann auf die Qualität der Produktionen auswirkt. Gerade bei Heranwachsenden sei Qualität aber wünschenswert, führt Wenk aus: "Damit wir auch in Zukunft ein selbst ermächtigtes Publikum haben, das Qualität erkennen kann – dazu gehört natürlich, dass wir Kindern schon sehr früh Qualität zeigen müssen."

Eine Woche Kindermedien in Gera und Erfurt

Vom 2. bis 8. Juni liefert das Festival "Goldener Spatz" einen aktuellen Überblick über deutschsprachige Filme, Fernsehproduktionen und digitale Angebote für Kinder und Jugendliche. In Gera gibt es eine Medienwerkstatt, in der Kinder programmieren, tüfteln, basteln, filmen und bauen können. Von Robotertechnik, Greenscreen über Trickfilmproduktion bis zu hin zu VR-Brillen kann alles ausprobiert werden.

Der zweite Teil des Festivals findet in Erfurt mit einem Fachforum vom 4. bis 7. Juni statt. Zwei Kinderjurys wählen die Gewinnerfilme und besten digitalen Angebote aus. Am 7. Juni 2024 werden dann die "Goldenen Spatzen" vergeben.