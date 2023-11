Umzug in Innenstadt Funke-Verlag gibt Standort in Erfurt-Bindersleben auf

Bereits Ende November 2021 hatte Funke das Druckzentrum in Erfurt-Bindersleben und damit die letzte Tageszeitungsdruckerei in Thüringen geschlossen. Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) hatte das Erfurter Druckzentrum am 17. März 1994 feierlich eröffnet. Die Druckerei in Löbichau war schon 2013 geschlossen worden. Die Tageszeitungen lässt Funke nun außerhalb Thüringens drucken. Zur Funke-Mediengruppe gehören in Thüringen die Tageszeitungen "Thüringer Allgemeine", "Thüringische Landeszeitung" und "Ostthüringer Zeitung".