Die Entwicklung in Ostthüringen kommt nicht völlig überraschend: In Deutschland gehen seit Jahren die Auflagen der gedruckten Zeitungen zurück . Vor allem auf dem Land ist die Zustellung von Zeitungen schwieriger geworden.

Neben der OTZ in Gera gehören die "Thüringer Allgemeine" in Erfurt und die "Thüringische Landeszeitung" in Weimar zu den Funke-Medien in Thüringen. Bisher waren diese Zeitungen in allen Regionen Thüringens als gedruckte Ausgabe zugestellt worden.