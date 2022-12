Die Zahlen sind Ausdruck einer erheblichen Arbeitsverdichtung: 2021 stellten weniger Helios-Kliniken mehr Betten für deutlich mehr Patienten zur Verfügung als noch 2016. Die Last tragen dabei die Mitarbeitenden, die immer mehr Patienten (etwa 30 Prozent mehr als vor fünf Jahren) versorgen müssen, um den geforderten Umsatzwachstum zu erwirtschaften. Zugleich werden Kliniken, die zu wenig Wachstum generieren, wie zuletzt die in Volkach , vom Konzern abgestoßen. Im Geschäftsbericht von Fresenius liest sich das dann so: "Die Transaktion ist ein erstes Ergebnis der laufenden strategischen Überprüfung und Optimierung des Klinikportfolios von Helios in Deutschland."

Abendroth beschreibt einen Krankenhausalltag, der in den letzten Jahrzehnten - insbesondere seit der flächendeckenden Einführung des Fallpauschalen-Systems 2003 - zunehmend stressiger geworden ist. Das Gesetz, das der heutige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) damals half einzuführen und das er heute am liebsten wieder abschaffen will, machte aus Krankenhäusern Wirtschaftsbetriebe. In der Folge seien am Helios-Klinikum in Erfurt ganze Bereiche eingespart worden. Andere seien "outgesourced worden, wie das so neudeutsch heißt“, sagt Abendroth. Obwohl die Patientenbögen digitalisiert wurden, verbringe sie inzwischen zwei bis drei Stunden am Tag mit der Dokumentation ihrer Arbeit, schätzt sie.