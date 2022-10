Der Autozulieferer Marquardt will seinen Standort am Erfurter Kreuz erneut erweitern. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll in den kommenden zwei Jahren ein dreistelliger Millionenbetrag investiert werden. Entstehen sollen unter anderem eine neue Werkhalle und moderne Anlagen, für die 200 neue Mitarbeiter gesucht werden.