Etwa 80 Menschen haben sich am Samstag in Erfurt mit den protestierenden Menschen im Iran solidarisiert. Vor der Thüringer Staatskanzlei verurteilten sie unter anderem die Inhaftierungen sowie Folter und Hinrichtungen im Iran. Außerdem forderten die Demonstranten härtere Sanktionen und ein Ende des Mullah-Regimes in Teheran.