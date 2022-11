Iran Studenten in Ilmenau und Weimar setzen Zeichen gegen Gewalt

Mit einer Luftballonaktion haben in Ilmenau Studentinnen und Studenten ein Zeichen gegen die Gewalt im Iran gesetzt. Bis zu 100 Teilnehmer hatten sich am Mittwoch auf dem Campus der Technischen Universität Ilmenau versammelt. Dort ließen sie mehrere weiße Ballons aufsteigen.

Aktion in Ilmenau als Zeichen der Solidarität mit den Opfern. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

An ihnen waren Zettel mit Namen von Opfern befestigt, die während der Proteste im Land getötet wurden. Iranische Studierende der Universität haben über die Lage der im Iran lebenden Studenten sowie Wissenschaftler gesprochen.

In ihren Reden haben sie die Politik und Wissenschaft aufgefordert, sich offiziell gegen die Angriffe auf die akademische Gemeinschaft im Iran auszusprechen. Außerdem solle es iranischen Studenten und Akademikern erleichtert werden, sich in Deutschland aufzuhalten. Als Beispiele wurden der Wegfall von Studiengebühren und die Vergabe von Stipendien genannt. An der TU Ilmenau gibt es nach Angaben der Universität knapp 90 Studentinnen und Studenten aus dem Iran.