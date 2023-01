Nach ersten Erkenntnissen könnte sich Amy in einem Waldstück in der Nähe von Meilitz aufhalten. Im Schnee seien auch Spuren gefunden worden. Diese konnten laut Halterin aber nicht eindeutig dem Känguru zugeordnet werden. Das Tier war vor knapp zwei Wochen aus seinem Gehege in einem Garten in Meilitz entlaufen. Es soll ein Junges in seinem Beutel dabeihaben.