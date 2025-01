Die Mainzer Karnevalisten hörten das Lied und erlebten Kai Grün im Vorjahr bei einem Besuch in Erfurt. "Danach haben sie es in ihrem Bus gesungen und mich gefragt, ob ich in Mainz auftreten will. Und wer mich kennt: Ich sag' immer erst mal ja," erzählt der 49-Jährige, wie es zum Engagement in einer der großen Hochburgen des närrischen Frohsinns kam. Nun wird er dort am 7. Februar gemeinsam mit den Senatorentänzern der Gemeinschaft Erfurter Karneval (GEC) auftreten. Die wurden gleich mit eingeladen.