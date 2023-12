Da ist es nicht mehr lange bis zum Auftritt. Jens als bühnenerfahrener Karnevalist beobachtet, wie sich bei seinem Jonas das Lampenfieber breit macht. "Als wir uns umziehen wollten, hat er nur noch geschimpft. Was für ein Mist. Er wollte das doch gar nicht machen. Er hat sich aufgeführt wie ein Truthahn".

Jonas lacht, als Jens davon erzählt. "Ich war einfach aufgeregt, ich hab so viel gearbeitet, war kaum bei den Proben. Es kam alles auf einmal. Dann habe ich daheim noch eine Stunde vorher das Handy hingestellt, Kopfhörer rein und noch getanzt" und Jens beendet den Satz: "Und als wir dann auf der Bühne waren, wollte er gar nicht mehr weg da". Bildrechte: privat/Stefan Weiß

Drei Wochen ist es nun her, dass das schwule Prinzenpaar den Karnevalsgästen vorgestellt wurde. Eigentlich ist das Prinzenpaar im November noch nicht bei der Eröffnungsveranstaltung dabei. Diese Saison ist eben einiges anders.

Die Tür geht auf und beide werden mit "Jubel und Gegröle" empfangen. Jens erzählt: "Es war echt Wahnsinn - eigentlich verrückt. Schön, wirklich schön. Aber ich hatte es auch nicht anders erwartet, weil hier alle sehr offen sind in Allmenhausen - wir sind hier wirklich aufgenommen. Ich bin ja mittlerweile stellvertretender Karnevalschef."

Alle Augen sind auf das Prinzenpaar gerichtet. "Was sagen die Schwulen jetzt?", hätten sich die Gäste wohl gefragt, erzählt Jens. Und was sagen die Schwulen? Sie halten eine kurze Rede, spitz formuliert, doppeldeutig. Und dann machen sie das, was ein Prinz macht: "Du sitzt die ganze Zeit und lachst. Du repräsentierst", so Jonas. Die ersten fünf Minuten wird ganz genau hingeschaut, so erinnern sie sich. Dann ist alles fein. Bildrechte: privat

Auszug aus der Rede Ihr närrisches Volk nun lasst euch sagen,

ab heute werden wir die Krönchen tragen!

...

Ab heute herrschen hier zwei Prinzen

Macht euch das klar!

Unsere Homoherrschaft wird einfach unverwechselbar!

Als erstes schwules Prinzenpaar hier zu stehen,

Ist für uns die größte Ehre.

...

Achtet stehts auf die Frisur - denn die muss sitzen

Nicht nur beim Tanzen werdet ihr schwitzen!

...

Allmenhusen Helau

Allmenhusen Helau

Allmenhusen Helau



Beide tragen schwarze Hosen, haben moderne DocMartens an den Füßen, bestickte Jacketts und eine Krone. "Ich wollte halt nicht so einen komischen Dreieckshut oder eine typische Pumphose und eine Strumpfhose darunter, wie das die Karnevalsprinzen sonst so tragen. Mir war klar: Das ziehe ich auf keinen Fall an!", so Jens. Es sollte schon ein bisschen stylisher sein und das kommt bei den Besuchern an. "Es kam ganz viel positives Feedback. Zwei bis drei sagten: Mensch, ein bisschen glamouröser habe ich es mir bei euch schon vorgestellt". Bildrechte: privat/Stefan Weiß

Aber es ist ja nicht der Glööckler, der hier Karnvealsprinz ist in Allmenhausen. "Gerade das wollten wir nicht - wir wollten nicht übertreiben oder uns zu sehr verkleiden. Manche hätten sicher auch erwartet, dass einer von uns als Frau reinkommt. Aber das fand ich doof. Wir wollten uns nicht zum Kasper machen", so Jens. "In der Karnevalszeit - sage ich mal - kann jeder alles anziehen und alles machen und alles tun. Und ich denke einfach, dass man in diesem Bereich schon toleranter sein kann. Grundsätzlich."