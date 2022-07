Die KiKA Fledermaus Fidi ist am Samstag als 16. Figur aus dem Kinderkanal in Erfurt eingeweiht worden. Die Skulptur der Fledermaus aus dem "KiKA-Baumhaus" fand ihren Platz auf dem Petersberg. Zum 25. Geburtstag des Kinderkanals wurde Fidi in den Reigen der KiKA-Figuren in Erfurt aufgenommen.

Fledermaus Fidi ist die 16. KiKA-Figur in Erfurt. Bildrechte: dpa