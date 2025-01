Eröffnet wird das Jubiläumsjahr festlich am 31. Januar. Natürlich werde auch das Krämerbrückenfest thematisch das Jubiläum würdigen. Wie, das wird erst noch geplant. Seit 1975 lädt Erfurt am dritten Juni-Wochenende zum Krämerbrückenfest. Längst ist es eines der größten Stadtfeste Thüringens.

Einst zählte die Brücke 62 Häuser. Die wurden im Laufe der Jahrhunderte zu 32 zusammengelegt. Und so hat Martin Gobsch zwei Häuser. Das eine trägt den Namen "Zum güldenen Einhorn". Das andere heißt " Zum weißen Rad". "Die Häuser hatten früher ja keine Nummern. Die Namen waren die Orientierungshilfen", erklärt Gobsch. In diesem Jahr bekommt jedes Haus eine Hausfahne. Das ist eines von drei aktuellen Projekten der Stiftung Krämerbrücke. "Auf den Fahnen sind die Namen der Häuser illustriert". Die 32 Fachwerkhäuser gehören fast alle der kommunalen Wohnungsgesellschaft Kowo.

Beim Vermieten spricht die Stiftung Krämerbrücke aber das gewichtige Wort. Es werde darauf geachtet, dass die "Krämer" auf die Brücke passen. So gibt es keine Filialen von großen Ketten und viele der Händler, Handwerker produzieren in kleinen Werkstätten ihre Waren auch auf der Brücke. Und es zählt der Mix: Das reicht vom Schokoladen-Laden "Goldhelm" bis zum mehrfach als eines der schönsten Kinderbuchgeschäfte Deutschlands gekürtem Geschäft "Tintenherz" oder zum Gewürzladen und der Galerie des Verbandes der Bildenden Künstler Thüringens.

Seit fünf Jahren lebt und arbeitet auch Claudia Beck auf der Brücke. Mit ihrem Partner führt sie die Papeterie "Qnik". Studiert haben die zwei in Schweden und New York. Die Krämerbrücke aber hat ihr Herz erwärmt: "Hier herrscht ein sehr nettes Klima. Und beim Sanieren und Ausbau des Hauses merkt man an jedem einzelnen Detail wie altehrwürdig das alles hier ist." Die Brücke werde 700 Jahre alt, das Haus steht so lange schon. "Das ist doch wirklich unglaublich", findet Beck.