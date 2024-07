Jonas Buck, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Gartenbau der Fachhochschule Erfurt, legt den Zollstock an: "Bei der Breite haben wir jetzt 63/65 Zentimeter. Bei der Höhe sind es 43 Zentimeter. Alles gut. Er hat sich sehr schön entwickelt".

Das duftet hier wie Urlaub. Meike Luderer-Pflimpfl

Bucks Kollegin Meike Luderer-Pflimpfl staunt, dass der Lavendel im zweiten Standjahr schon so groß geworden ist. Der Klimawandel mit den heißen, trockeneren Sommern begünstige den Lavendelanbau. Allerdings haben der Regen und die Gewitter in den letzten Wochen den Erntetermin immer wieder nach hinten verschoben.

Nass kann die Arzneipflanze nicht geerntet werden, dann würde sie schimmeln. Beim Erntestart am Dienstag schien die Sonne und Meike brauchte schon am frühen Morgen ihren Sonnenhut: "Das duftet hier wie Urlaub", schwärmte sie.

24.000 Pflanzen gesetzt

Im vergangenen Frühjahr waren thüringenweit auf sechs Versuchsflächen insgesamt 24.000 Pflanzen gesetzt worden. Da die Fördergelder erst spät bewilligt worden waren, musste man zur Sorte "Hidcote Blue" greifen. Die war schlichtweg die einzige noch schnell Verfügbare.

Sie hat einen nicht ganz so hohen Ölgehalt wie beispielsweise die Sorte Maillete, die in der Provence wächst. "Aber der Hidcote Blue wächst richtig gut hier in Thüringen", zieht Meike Luderer-Pflimpfl ein erstes noch vorsichtiges Fazit.

Aufwendiges Unkraut-Jäten

Das Forschungsprojekt läuft noch bis Sommer 2025 und erst dann wird feststehen, ob sich der Lavendelanbau für Agrarbetriebe im Freistaat lohnen könnte. "Es wird sicher eine Nische bleiben, aber für Direktvermarkter wird es vielleicht interessant", meint Jonas Buck.

Als problematisch, weil aufwendig, hat sich das Unkraut-Jäten erwiesen. Ackerwinde, Diestel und Co. mussten in Handarbeit entfernt werden. "Wir erforschen nicht nur, wie die Pflanzen sich auf den Thüringer Böden entwickeln sondern auch was das für die Insekten und für die Artenvielfalt insgesamt bedeutet und ob sich der Anbau rechnen könnte", erklärt Meike Luderer-Pflimpfl.

Sechs Versuchsfelder in Thüringen

Das Forschungsprojekt "LaWiTa" wird von der Deutschen Bundestiftung Umwelt mit 300.000 Euro gefördert. Um den Anbau unter unterschiedlichen Bedingungen zu testen, wurden sechs Standorte quer über Thüringen verteilt ausgewählt.