Um am Wochenende einen Tisch im "Clara" zu bekommen, kann es mehrere Wochen dauern. Pro Abend bekocht das Team bis zu 16 Gäste. Für das große Menü werden pro Person 177 Euro fällig - Getränke nicht inbegriffen. Das Ambiente im "Clara" ist eher unspektakulär. Das Essen soll im Vordergrund stehen. Um dem Gourmet-Standard gerecht zu werden, werde im "Clara" nur mit den erlesensten Zutaten gekocht. Laut Christopher Weigel wird an einer Soße manchmal bis zu zehn Tagen gefeilt, damit sie perfekt ist.

Dass die Haute Cuisine und ihre Chefköche faszinieren, hat zuletzt der amerikanische Film "The Menu" eindrücklich bewiesen. In der satirischen Horrorkomödie lädt ein Meisterkoch (gespielt von Ralph Fiennes) eine ausgewählte Gruppe von Gourmet-Liebhabern auf eine einsame Insel, um ihnen ein spektakuläres Dinner zu servieren. Um nicht zu viel zu verraten: Es wird mit jedem Gang ein bisschen blutiger.

In der deutschen Ausgabe des Guide Michelin wird die Bedeutung der Sterne so beschrieben: Ein Stern: "Eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert!" Zwei Sterne: "Eine Spitzenküche - einen Umweg wert!" Drei Sterne: "Eine einzigartige Küche - eine Reise wert!"

Vom Mysterium um den exzentrischen "Sternekoch" hält Christopher Weigel nicht viel. Er selbst wird jedenfalls nicht gerne so bezeichnet. "Es gehört ja das ganze Team dazu", sagt er. "Das ist ein bisschen wie beim Fußball. Wenn ein Team Meister wird, trägt dafür auch nicht nur der Trainer die Verantwortung." Seine bodenständige Art kommt beim Team gut an.

Azubi Samantha Framke hat in ihrem Chef ihr größtes Vorbild gefunden. "Es ist ein Privileg, dass ich hier mit ihm kochen darf. Ich lerne unheimlich viel von ihm", sagt die 18-Jährige. Das Klima in der Sterne-Gastronomie habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, erzählt Christopher Weigel. Er selbst habe in seinen ersten Jobs noch täglich bis zu 14 Stunden gearbeitet. Heute gehe es viel mehr um die Work-Life-Balance. Weil auch in dieser Branche händeringend nach Fachkräften gesucht wird, haben sich die Bedingungen ändern müssen.