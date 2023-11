Mieterrechte Anwohner verzweifeln an Zuständen in Erfurter Wohnhaus

Hauptinhalt

27. November 2023, 17:33 Uhr

Es ist der Albtraum für die meisten Mieter: Dreck in den Hausfluren, kaputte Briefkästen und Schimmel in der Wohnung. Diese und weitere Vorfälle häufen sich in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt-Herrenberg. Nach Ansicht der Mieter unternimmt die Hausverwaltung zu wenig in dem Plattenbau.