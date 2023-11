In Berga im Landkreis Greiz ist eine Stromsperre für Hunderte Mieter in letzter Minute verhindert worden. Nach Angaben des Versorgers Teag hatte der Vermieter monatelang die Rechnungen für den Hausstrom nicht bezahlt. Deshalb wurde den Bewohnern bereits mitgeteilt, dass der Strom abgestellt werden soll.

Betroffen waren unter anderem Wohnblöcke in der Karl-Marx-Straße, in der Ernst-Thälmann- und der August-Bebel-Straße. Weil auch Heizungsanlagen betroffen gewesen wären, hätten viele Mieter auch auf Wärme und warmes Wasser verzichten müssen. Nun seien die Zahlungen kurz vor Abschaltung eingegangen, bestätigte der Versorger am Montag.