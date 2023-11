Wiegald Wiesmann* wohnt lange Zeit in einem Mehrfamilienhaus mit Aufzug. Der Fahrstuhl ist mit vier Jahren Betrieb noch relativ neu. Bei seinem Auszug stellt Herr Wiesmann seine Möbel in den Fahrstuhl und beschädigt ihn dabei schwer. Denn kantige Möbelstücke stoßen an die Rück- und Seitenwand aus Edelstahl. Dabei entstehen zahlreiche Kratzer. Der Eigentümer des Hauses entscheidet sich nun, die Innenverkleidung des Fahrstuhls komplett auszutauschen. Die Fachfirma verlangt dafür 13.550 Euro, was Herrn Wiesmann unverhältnismäßig hoch erscheint. Dennoch bekommt er die Rechnung überreicht. Muss er zahlen?