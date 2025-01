In Erfurt ist ein 34-Jähriger mit einem geklauten Motorrad und ohne Führerschein zu Polizeirevier gefahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Diebstahl aufgefallen, weil der eigentliche Besitzer wegen eines anderen Anliegens später ebenfalls auf der Dienststelle erschienen war. Mithilfe seines Smartphones habe er das Fahrzeug orten können.

Eigentlich habe der 28-Jährige am Freitagabend anzeigen wollen, dass mehrere Gegenstände aus einem Auto gestohlen worden seien, so die Polizei. Dabei stießen die Beamten durch Zufall auf den Fahrzeugschein für das Motorrad, hieß es. Dieses hatten sie kurz nach dem Besuch des mutmaßlichen Diebs in der Nähe des Polizeireviers gesehen.