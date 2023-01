Zuletzt machte die rechtsextreme Partei vor allem mit internen Streitigkeiten von sich reden. In deren Verlauf trat der Gründungsvorstand auf einem Bundesparteitag in Erfurt im November 2022 zurück. Nach Angaben der Bundesregierung hat die NSP circa 100 Mitglieder, darunter auch ehemalige Soldaten und Reservisten der Bundeswehr. Sie sind in sechs "Abteilungen" in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinhessen organisiert.

Ehemalige NSP-Mitglieder haben Tarnverein gegründet

Nach MDR-Recherchen haben ehemalige NSP-Mitglieder bereits Ende Oktober 2020 in Erfurt eine Parallelstruktur zur Partei errichtet. Der Name des Vereins ist völlig unverdächtig: Zukunft Demokratisches Forum. Die sieben Gründungsmitglieder gaben dem einen harmlosen Zweck: "die soziale, sportliche und familiäre Förderung der Bürger und Bürgerinnen in Deutschland".

Der Ort der Gründung lässt hellhörig werden: die Stielerstraße 1 in Erfurt. Hier saß bis vor Kurzem die "Volksgemeinschaft", dann die "Neue Stärke Erfurt". Hier gab es Kampfsporttrainings, von hier gingen immer wieder Provokationen und Gewalttaten aus.

In der Stielerstraße 1 in Erfurt hatten und haben verschiedene rechtsextreme Gruppierungen ihren Sitz. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Auch der frisch gewählte Vorstand lässt keinen Zweifel, in welchem politischen Milieu der eingetragene Verein anzusiedeln ist: Jahrelang bekannte Neonazis und Kader der "Neuen Stärke" teilen sich die Vereinsposten. Seit Februar 2021 ist der Verein ordentlich im Vereinsregister unter der Nummer 163120 am Amtsgericht Erfurt eingetragen: ganz unverdächtig und gemeinnützig.

Neonazi-Szene in Erfurt gründete mehrfach Tarnvereine

Zur Strategie der Neonazi-Szene in und um Erfurt habe neben der Unterwanderung immer auch gehört, diverse Tarnvereine zu gründen, um unter vermeintlich harmlosen Namen zu agieren, sagt Martina Renner, Thüringer Bundestagsabgeordnete der Linkspartei. "Erinnert sei nur an die von dem Neonazi und V-Mann des Verfassungsschutzes, Kai-Uwe Trinkaus, initiierten Vereine in Erfurt Mitte der 2000er-Jahre, in denen Neonazis beispielsweise den bewaffneten Kampf gegen politische Gegner trainierten."

Der Neonazi Kai Uwe Trinkhaus hatte unter dem Decknamen "Ares" jahrelang Informationen aus der rechten Szene und der NPD an den Verfassungsschutz geliefert. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

NSP-Akteure in Milieu gut vernetzt