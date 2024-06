Die Hochwassersirene im Erfurter Ortsteil Niedernissa funktioniert. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, war die Sirene auch während des Hochwassers am vergangenen Samstag funktionstüchtig.

Allerdings sei der Alarm nicht ausgelöst worden, als der Pfingstbach über die Ufer trat und das Wasser in zahlreiche Keller im Ort floss. Das lag laut Stadt daran, dass der Starkregen nicht am Ort der Sirene niederging, sondern etwas davon entfernt. Die Sensoren konnten den Wasseranstieg also nicht registrieren. Bis die tatsächlichen Niederschlagsmengen und -orte ausgewertet sind, wird es laut Stadt noch mehrere Wochen dauern.