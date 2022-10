Das Oktoberfest in Erfurt findet nach den Corona-Einschränkungen wieder nahezu im alten Umfang statt. Laut Stadt haben 48 Schausteller ihre Geschäfte auf dem Domplatz aufgebaut. Traditionell startet das Fest Freitag mit einem Pferdekutschenumzug vom Bahnhof aus. Anschließend sticht Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) ein Fass Bier an.

300.000 in Erfurt erwartet

Marktleiter Sven Kaestner rechnet in den 18 Festtagen mit 300.000 Besuchern - eine vorsichtige Schätzung, waren es in den Vor-Pandemie-Jahren doch bis zu 750.000 Besucher. Kulturdezernent Tobias Knoblich betonte den Stellenwert von Volksfesten auch in einer Krisenzeit. Diese seien trotz allem wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nach drei Jahren Pause gibt es auch wieder ein großes Festzelt, das bis zu 2.000 Gästen Platz bietet. Insgesamt 48 Schausteller haben ihre Geschäfte auf dem Domplatz aufgebaut. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Rabatte am Familientag

Die Maß Bier ist mit 11,50 Euro einen Euro teurer als 2019 - aber damit immer noch mindestens zwei Euro günstiger als auf dem Oktoberfest in München. Marktleiter Kaestner rief dazu auf, den Familientag am Mittwoch zu nutzen. Dann gibt es auf alle Angebote 20 Prozent Rabatt. Somit soll jedem auch in der aktuellen Krisenzeit ermöglicht werden, das Fest zu besuchen. Trotz Preissteigerung bleibt das Erfurter Oktoberfest günstiger als das Münchner Oktoberfest. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Späterer Start durch Einheitsfest