Der Zwiebelmarkt in Weimar hat in diesem Jahr rund 230.000 Besucher angelockt. Diese Zahl nannte die Stadtverwaltung am Sonntagnachmittag. "Wir können auf einen erfolgreichen 369. Zwiebelmarkt zurückblicken", sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (pl). Er freue sich, dass in diesem Jahr "ein weitgehend unbeschwertes Volksfest gefeiert werden konnte".