Auf halbem Weg vom Bahnhof zum Domplatz, am Hirschgarten vor der Staatskanzlei, machen Florian Bayer aus Baden-Württemberg und Gülden Rus aus Nordrhein-Westfalen Pause. Die beiden betreuen den DGB-Stand und sind augenscheinlich begeistert vom Fest und von der Stadt. "Eine wunderbare Veranstaltung, großartig, dass das in Thüringen stattfindet", sagt Florian Bayer.

Und Gülden Rus aus Nordrhein-Westfalen fügt hinzu: "Ich habe in Köln nicht erlebt, dass das so groß gefeiert wird. Die Menschen hier legen viel mehr Wert darauf und das ist schön zu sehen.“

Alle Bundesländern stellten sich zum Einheitsfest in Erfurt vor. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Alle Bundesländer in Erfurter Altstadt

Schön anzusehen ist auch die Thüringen-Präsentation gleich daneben, wo Bach und Goethe als kindergroße Playmobilfiguren stehen. Überhaupt hat sich Erfurt für das Bürgerfest herausgeputzt.

Jedes Bundesland präsentiert sich in einem Glashäuschen, viele auf dem Petersberg. Frank Kunath aus Erfurt steht mit seiner Frau auf der Dachterasse von Baden-Württemberg und schaut über den Platz. "Gefühlt ist es ein bisschen so wie Buga", sagt er und erzählt, dass sie schon den zweiten Tag hier seien und dass es gut tue, "ein bisschen abgelenkt" zu werden. Auch seine Frau sagt: "Das tut mal gut." Sich darauf zu besinnen, was hier gefeiert wird: Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Frank Kunath: "Warum soll man das nicht feiern? Wir können doch stolz darauf sein."

Beliebtes Fotomotiv: Ein Herz, geformt aus der aktuellen Jahreszahl. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Polizei sichert Bürgerfest und Staatsakt

Dass die "Leute mal auf andere Gedanken kommen müssen", findet auch Hartmut Schob aus Hoyerswerda. Er macht mit seiner Frau Angela Urlaub in Erfurt. Dass ein Bürgerfest zum Einheitswochenende gefeiert wird, wussten sie vorher nicht. Aber es sei alles schön gemacht. "Nur was extrem viel ist, sind Polizei und Sicherheitskräfte."

Zufällig ins Bürgerfest stolperte dieses Ehepaar aus Hoyerswerda. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Etwa 2.000 Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz. Viele von ihnen sichern die Zone rund um Dom und Theater, die an diesem Tag nur mit Sondererlaubnis und Kontrollen zu betreten ist. Die geladenen Gäste für den Gottesdienst und den offiziellen Festakt fühlen sich wie an strengen Flughafenkontrollen: Jacke ausziehen, Tasche öffnen, aus der Wasserflasche trinken, Handy und Kamera kurz ein- und wieder ausschalten. So ist das, wenn der Bundesratspräsident - derzeit Bodo Ramelow - neben diversen Ministerpräsidentinnen und -präsidenten den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt.

"Keine nennenswerte Vorkommnisse", meldete die Landespolizeidirektion Thüringen am Montagabend. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Festakt im Theater Erfurt

Es ist ein feierlicher, nachdenklicher Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Der Krieg, die Inflation, die Sorgen der Menschen, Grenzen, Freiheit, Toleranz: All das spielt eine Rolle in den Reden von Bodo Ramelow und Bärbel Bas. Vier Künstler aus Thüringen, alle um die Wendezeit geboren, tragen Texte vor, einer von ihnen ist Max Prosa. Der Refrain seines Liedes ist so simpel wie passend: "Denn alle Grenzen hat der Mensch gemacht, das ist, was man so leicht vergisst."