Praktikum Wie der 17-jährige Claas aus Erfurt in einer Schule in Kenia mithalf

Claas Thost hat es schon einmal in die weite Welt verschlagen. Der 17-Jährige war bereits für ein Auslandsjahr in den USA unterwegs. Afrika aber hat er so zuvor noch nie gesehen. Und allein war er schon gar nicht in einem sich entwickelnden Land unterwegs. "Allein die Fahrt vom Flughafen in die Schule war sehr beeindruckend."

Seine Mutter war es, die Claas auf die Idee gebracht hat, sein Schülerpraktikum in der elften Klasse in Mombasa zu verbringen. Seit Jahren engagiert sich die Mutter in einem Klettbacher Verein. Educaid-Kenya e.V. hat in der kenianischen Hafenstadt eine Non-Profit-Schule, also eine gemeinnützige Schule, aufgebaut. Viele der inzwischen rund 500 Kinder werden durch Stipendien Deutscher unterstützt.

Auch Claas' Familie hat dort ein Patenkind. Auch das hat der Schüler in seiner Zeit in Mombasa getroffen. "Ich bin herzlich in Empfang genommen worden." Und das nicht nur für den Moment. "Die Menschen dort haben teils schreckliche Schicksale und trotzdem geben sie alles. Sie haben ein großes Herz."

Unterstützung im Deutschunterricht

Claas kam im Schulgebäude unter. In der Educaid Academy gibt es ein Zimmer, reserviert für Praktikanten. Allerdings: Ein Schüler so jung wie Claas, wurde dort bisher noch nicht beherbergt.

Im Schulalltag hat sich der Abiturient eingebracht. "Ich habe hauptsächlich der Deutschlehrerin geholfen. Sie geht gerade auf die Uni und lernt selber Deutsch, um es dann weiterzugeben. Ich habe sie im Unterricht unterstützt." Genau wie der Schuldirektor mit seiner Familie hat Claas im Schulgebäude gewohnt. Bildrechte: MDR/privat

Aber auch bei den Hausaufgaben, in den Pausen, beim Sport und sogar in der Küche wurde Claas eingesetzt. In Deutschland ist man glücklich über das Engagement. "Claas hat sich wunderbar in der Schule eingebracht. Das ist für ihn, aber auch die Schule ein großer Gewinn", sagt der Chef des Educaid-Kenya-Vereins, Gerd Keßler.

Die Sprachbarriere war nur ab und an ein Problem. "Immer dann, wenn die Kinder vergessen haben, dass ich kein Suaheli spreche, dann saß ich etwas verloren da. Verständigt haben wir uns aber normalerweise auf Englisch."

Auch den Küchenfrauen hat Claas geholfen. Bildrechte: MDR/privat

Schulbildung für afrikanische Kinder

An die Sicherheitssituation habe sich Claas erst gewöhnen müssen. "Die ersten zwei Wochen war ich schon sehr nervös." In einem armen Land wie Kenia würden Weiße per se als reich angesehen. Er und seine Familie hätten die Gefahr gesehen, Opfer eines Überfalls zu werden. "Aus Sicherheitsgründen habe ich das Schulgelände nie allein verlassen."

Claas hat Erfahrungen gesammelt: "Ich musste allein viele wichtige Entscheidungen treffen. Das hat mich im Leben weitergebracht", resümiert der junge Mann. Lehrer möchte er nach seinem Praktikum zwar nicht werden, "lieber etwas Kaufmännisches machen".