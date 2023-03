Das Land Thüringen verkauft zwei große sogenannte Selfie-Points vom Tag der Deutschen Einheit in Erfurt. Das teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Dabei handelt es sich um gelb-rote, zweieinhalb Meter hohe Aufsteller, die die Zahl 22 als Herz darstellen. Sie bringen pro Stück 600 Kilogramm auf die Waage. Verkauft würden die Objekte nur als Paket und an den Meistbietenden, heißt es. Der Käufer müsse die Aufsteller unverzüglich und auf eigene Kosten abholen.