Die mobile Obdachlosenhilfe war am 6. November gestartet. Sie steht immer montags von 14 bis 16 Uhr am Bahnhof. Dabei verteilen Streetworker mit ihrem Mobil "Bertha" vor dem Hauptbahnhof die Spenden, warme Mahlzeiten und heiße Getränke an Menschen ohne feste Bleibe. Laut Schmidt werden pro Tag bis zu 40 Betroffene an der mobilen Ausgabe versorgt. Die Streetworker wollen den Betroffenen das Leben etwas leichter machen - zumindest bis der Frühling kommt.